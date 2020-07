Melania Trump, sfregio alla first lady: nella sua città natale bruciata la statua a lei dedicata

09 luglio 2020 a

Sfregio alla bella Melania Trump. Nella notte del 4 luglio è stata data alle fiamme una statua in legno raffigurante la first lady a Sevnica, in Slovenia, città natale della moglie di Donald Trump. A renderlo noto i media locali che parlano di "nessuna indicazione sull'identità degli ignoti vandali" che hanno incendiato il monumento. La statua,inaugurata nel luglio 2019, raffigurava l'ex modella in abito azzurro e tacchi alti.

Il monumento non era stato esente dalle polemiche. Alcuni l'avevano addirittura paragonato ad uno spaventapasseri, altri sostenevano che sembrava una Madonna. L'artista americano, Brad Downey, che l'ha commissionato, è andato su tutte le furie: "Voglio sapere perché lo hanno fatto" ha tuonato.

