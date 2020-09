Vince 3 milioni di euro al lotto. Vita svoltata? No, come campa la signora 25 anni dopo

02 settembre 2020 a

Ha vinto 3 milioni di euro al lotto. Oggi, 25 anni dopo, la fortunatissima giocatrice è commessa in un supermercato. Quella di Elaine Thompson, 64enne del Tyneside (Nord dell'Inghilterra) non è però una storia di soldi buttati al vento per troppa euforia. Al contrario, la signora è l'esempio perfetto di sangue freddo e modestia, perché Elaine, come racconta il Messaggero, pur diventata ricchissima in un minuto non ha mai voluto cambiare vita.

Ecco perché non ha mai lasciato il suo lavoro nella catena Marks & Spencer: "È importante che i bambini ti vedano lavorare duro e sappiano che dalla vita non arriva nulla se non lavori duro per ottenerlo". Bella lezione. Certo, qualche sfizio se l'è tolto con il marito: "Una macchina nuova, una normalissima Ford Fiesta, e, con un po' più di brio, tre cavalli da corsa", qualche vacanza a Las Vegas (magari per tentare di nuovo la sorte) e un aiuto economico ai due figli per l'acquisto della casa. Alla fine, spiega lei, "è tutta una questione di equilibrio". Complimenti.

