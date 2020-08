Gratta e Vinci, incassati 200mila euro a Vittorio Veneto: "Con il resto delle sigarette..."

19 agosto 2020 a

a

a

Un rito mattutino si è trasformato in una vincita clamorosa di 200mila euro. È accaduto in via Oberdan a Vittorio Veneto, dove in una ricevitoria un cliente fisso ha acquistato un Gratta e vinci da 3 euro dopo aver preso il solito pacchetto di sigarette: stavolta però la sorte gli ha sorriso perché il Sette e mezzo una volta grattato gli ha consentito di vincere la bellezza di 200mila euro. “È arrivato qui bianco come uno straccio - ha raccontato il titolare della ricevitoria - con in mano il tagliando. Gli abbiamo dato conferma: ha davvero vinto 200mila euro. Siamo felicissimi che una tale vincita sia andata a lui che ha famiglia e ci risulta che stia anche facendo lavori in casa. Gli servivano davvero e siamo felici per lui”. Il vincitore è un uomo di mezza età, dipendente di un’azienda della zona, che qualche mese fa ha avuto qualche difficoltà a causa del coronavirus: mai vincita è stata più provvidenziale”.

"Non darmi il resto, dammi un biglietto". Il gelato che gli stravolge la vacanza: quanti soldi si intasca il signore di Ancona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.