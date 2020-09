Savannah Race, il maratoneta maniaco palpeggia la giornalista? Occhio, fa una bruttissima fine

02 settembre 2020 a

a

a

Le immagini che vedete nel video risalgono al 7 dicembre del 2019 e mostrano il gesto di violenza di Thomas Callaway, 44 anni, contro Alex Bozarjian, giornalista televisiva di 23 anni, che seguiva in diretta la Savannah road race, che si tiene nel Regno Unito. Il maratoneta, correndo, palpeggiò sul sedere la reporter, che accolse il gesto con sdegno e sguardo allibito. Dopo il gesto, il maratoneta fu radiato a vita da ogni tipo di maratona. E ora, più di un anno e mezzo dopo il gesto, piove anche la condanna: un anno in prova, mille sterline di ammenda e 200 ore di servizio per la comunità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.