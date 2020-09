Inghilterra, donna investe 61enne e scappa: poi la scoperta terrificante, ecco chi è la vittima

21 settembre 2020 a

Una donna di 29 anni in Inghilterra ha investito un 61enne sulle strisce pedonali e poi è scappata. Solo dopo si è accorta di aver preso in pieno proprio il suocero. Come scrive il Daily Mail, la causa dell'incidente è stata la distrazione della donna, Fatheha Begum Abedin, che stava usando il cellulare mentre era alla guida. L'uomo è finito in ospedale per 11 giorni con una frattura del bacino, mentre lei è stata condannata a 18 mesi di carcere. Inoltre, alla pena si aggiunge la sospensione della patente per due anni e nove mesi.

Prima della sentenza, Abedin aveva cercato in ogni modo di nascondere quello che aveva fatto, facendo sostituire il parabrezza della macchina e facendo eliminare dal telefono i messaggi incriminati, quelli inviati prima e dopo l'incidente, ma a quanto pare non è bastato.

