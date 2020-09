"Zero tasse in 10 anni? Totale fake-news": Donald Trump risponde al fuoco del NYT

28 settembre 2020 a

a

a

"È una totale fake news". Ribatte così in conferenza stampa Donald Trump, alle accuse del New York Times riguardante il mancato pagamento delle tasse negli ultimi 10 anni da parte del presidente. Il quotidiano sarebbe entrato in possesso delle dichiarazioni fiscali del tycoon e le ha rese pubbliche. Dai documenti si evince che Trump avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse federali sul reddito sia l'anno in cui ha vinto la presidenza sia il suo primo anno alla Casa Bianca.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.