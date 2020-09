Trump-Biden, durante il dibattito un misterioso oggetto spunta dalla giacca del dem: beccato in flagrante?

30 settembre 2020 a

Un auricolare segreto che gli suggeriva le risposte? E' questa l'ultima teoria dei social sul candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden, che ieri 29 settembre è stato impegnato nel dibattito con il presidente Usa Donald Trump prima delle elezioni di novembre. Alcune foto su Twitter mostrano una sorta di microfono che fuoriesce dalla manica della camicia di Biden. Il dispositivo si è notato quando il candidato ha alzato la mano per chiarire un punto o per tossire. Allo stesso tempo, gli utenti hanno intravisto anche un filo nero nascosto all'interno della sua giacca. Gli screenshot sono diventati subito virali. Ed è qui che si è iniziato a sospettare che Biden potesse avere un auricolare segreto per ricevere le risposte dalla sua squadra durante il dibattito. A commentare l'accaduto è stato anche il deputato della Lega Claudio Borghi, che su Twitter ha scritto: "Ma che suggeritori elettrici, chi ha giocato ad Assassin Creed sa benissimo di che si tratta...Sono le famose LAME CELATE", riferendosi così al famoso videogioco di genere action adventure.

