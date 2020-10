Coronavirus, "lockdown di Madrid illegittimo". Spagna, la sentenza di Tribunale contro il governo

08 ottobre 2020 a

Il lockdown una misura "illegittima". A sostenerlo è una sentenza del Tribunale di Madrid che ribalta la decisione del governo centrale di "chiudere" la capitale a causa del contagio da coronavirus fuori controllo. La Corte ha accolto il ricorso avanzato dalla Comunità di Madrid: la presidente Isabel Díaz Ayuso aveva infatti denunciato una "invasione di poteri" dal momento che è l'autorità regionale l'unica ad avere "la competenza per adottare misure speciali in materia di sanità pubblica". Un conflitto istituzionale con il governo del socialista Pedro Sanchez che ora complica e non poco la lotta contro l'epidemia in un Paese, la Spagna, considerato insieme alla Francia il nuovo "focolaio" europeo. Madrid, con oltre 50mila contagiati negli ultimi 20 giorni, è la città europea più colpita dal Covid.

