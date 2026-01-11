Libero logo
domenica 11 gennaio 2026
Jessica Moretti, un passato da attrice? Dove è apparsa in tv

Dal passato di Jessica Moretti spunta una partecipazione televisiva. Una dei due gestori del bar Le Constellation di Crans-Montana avrebbe partecipato alla serie tv "Piccoli segreti tra vicini". Lo rende noto il database online di film e recensioni IMDB. Qui si legge: "Attrice celebre per la partecipazione alla serie tv 'Piccoli segreti tra vicini'". Stando al Messaggero si tratta di un piccolo cameo in un episodio.

Più nel dettaglio si vede la Moretti nell'episodio 19, dal titolo "Il furto con scasso" della quarta stagione, andata in onda nel 2016. Il ruolo è quello marginale del personaggio "Patricia Girard", che non ha avuto seguito. La fiction, invece, è stata un successo per diversi anni, visto che è stata trasmessa dal canale TF1 per 7 anni dal 2013. Come si legge sul sito dell'emittete televisiva, ogni episodio racconta una storia "incredibile" sui vicini: litigi, amori proibiti, gelosie e altro ancora.

Ma non è tutto perché Jessica vanterebbe anche un'apparizione al Festival di Cannes nel 2012, quando ha posato sulla Croisette come modella per promuovere il film "Il Dittatore" al fianco di Sacha Baron Cohen. Le foto la ritraggono in posa all'ingresso del Carlton Hotel in tenuta militare, con in mano una replica di un Kalashnikov.

