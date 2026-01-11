Domenica In, il dramma della mamma di Valeria Marini: "Come mi ha rubato 335mila euro"

Alla fine la pace è arrivata. Stiamo parlando di quella tra Valerina Marini e la mamma Gianna Orrù. Le due sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In. Un'ospitata di coppia che ha chiuso un lungo periodo di silenzio e tensioni tra madre e figlia. Dietro la lite ci sarebbe stata una truffa da 335mila euro e sette anni di battaglie legali. L’uomo a cui Gianna aveva affidato il denaro le aveva promesso grandi guadagni: "Non ho visto una lira e non ha fatto un giorno di carcere. Sta ancora lavorando. Mi ha rovinato anni di vita, alla mia età. Ho buttato sette anni della mia esistenza e non c’è giustizia: i truffatori non finiscono mai in carcere", ha raccontato amareggiata la signora Orrù.
E ancora: "Io sono innocente, ma per l’errore di qualcuno si sono allungati i tempi. La parte penale va in prescrizione, ma lui sulla carta è condannato a cinque anni. Non ha iniziato a ridarmi nulla e so che da lui non vedrò mai una lira. Ora bisognerà capire se, dopo questa condanna, le banche potranno intervenire".
Da qui il racconto della showgirl: "Dopo la truffa mamma si è chiusa in se stessa. Io c’ho impiegato un anno per avvicinarmi di nuovo a lei. Le dava fastidio essere caduta, ma capita a tutti". E ora le due hanno trovato il sereno.