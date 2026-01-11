Domenica In, clamoroso in studio: Valeria Marini e la madre...

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 11 gennaio, in ond su Rai 1 e come sempre condotta da Mara Venier, propone un momento speciale. Di riconciliazione.
Tra i volti più attesi infatti ecco quello di Valeria Marini, in studio insieme alla madre, Gianna Orrù, protagoniste di un incontro che arriva dopo mesi di silenzi e tensioni. Le due si presentano insieme per parlare del loro rapporto, segnato negli ultimi anni da incomprensioni e da una dolorosa vicenda personale: la truffa finanziaria che nel 2018 colpì la Orrù e che ebbe ripercussioni anche sul legame madre-figlia. Le due, infatti, non si parlano da diversi mesi: l'ultima occasione fu lo scorso maggio, proprio nello studio di Domenica In.
Il ritorno nello stesso studio, tanto tempo dopo il dissidio mostrato in favor di telecamera, è un tentativo di ricucire. La partecipazione di entrambe alla trasmissione rappresenta infatti una sorta di nuovo inizio, con l’obiettivo di chiarire, raccontarsi e provare a lasciarsi alle spalle le ferite del passato. Una riconciliazione non semplice, ma necessaria. Domenica In punta così a un mix di emozioni, storie personali e intrattenimento, confermando la sua formula di sempre: dare spazio ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della cronaca per raccontare non solo la loro carriera, ma anche i lati più intimi delle loro vite.