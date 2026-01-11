Meloni, insulti dalla grillina Morace: "Trogloditi con il suo stesso titolo di studio"

L'avvocato, ed ex calciatrice, critica i commenti arrivati a Selena. Tra questi molti riferimenti ad animali, come le "scimmie", o inviti a lasciare l’Italia. "Poveri trogloditi, volgari e ignoranti. Se vai a vedere i titoli di studio, al massimo hanno lo stesso titolo della Meloni", è il contenuto della replica di Morace.

E l'opposizione insulta ancora. Questa volta a prendere di mira Giorgia Meloni ci pensa un'esponente del Movimento 5 Stelle. Si tratta di Carolina Morace . L'europarlamentare approfitta di un post di un influencer per offendere il premier . Selena Peroly , content creator del Camerun, sta pubblicando da tempo dei video in cui mostra il volto dei suoi haters. Sotto a uno di questi video di denuncia compare proprio il commento di Morace.

Non è la prima volta che i Cinque Stelle insultano la leader di Fratelli d'Italia. È successo anche in tv, quando la grillina Vittoria Baldino ha attaccato Meloni in merito al caso Almasri "Io sento che la presidente del Consiglio è stata coraggiosa... la presidente del Consiglio, sinceramente scusate ma mi fa schifo. Mi fa schifo una presidente che rivendica con orgoglio di aver condiviso...". Parole che avevano portato la conduttrice Costanza Calabrese a rimproverare la sua ospite: "Possiamo usare comunque delle parole sempre nel rispetto dell'educazione". Eppure, nonostante gli attacchi social dei grillini, dall'opposizione non una parola.