Pedro Sanchez, gli sconcertanti auguri di Natale: per non offendere l'Islam

mercoledì 24 dicembre 2025
Nuove vette di imbarazzo e ondata di polemiche in Spagna per il videomessaggio di Natale "inclusivo" di Pedro Sanchez. Il premier socialista, già in pesante crisi politica e di credibilità, ha pensato bene di non citare mai la parola "Natale" per non offendere la sensibilità dei cittadini di fede islamica. Un clamoroso cortocircuito progressista che contribuisce a mettere il leader ancora in peggior luce. 

"Las vivas como las vivas, felices fiestas!  Bones festes. Jai zoriontsuak. Boas festas". Con questo tweet il primo ministro si è rivolto agli spagnoli nella giornata di Nochebuena. Il messaggio, accompagnato da un breve video, ha scatenato discussioni e reazioni su X tra sostenitori e critici. Nel video, infatti, Sanchez rivolge "felices fiestas" ai cittadini indipendentemente da come e dove scelgano di trascorrere le festività, includendo riferimenti alla pluralità linguistica e culturale della Spagna e augurando serenità anche a studenti e lavoratori. Alcuni utenti hanno reagito al messaggio sottolineando l'uso di un linguaggio generico e la scelta di focalizzarsi su "las fiestas" piuttosto che su termini più esplicitamente associati alla tradizione religiosa come "Navidad", giudicando il tweet poco ancorato alle usanze cristiane. Altri, invece, hanno apprezzato l'inclusività del messaggio e il riconoscimento delle diverse tradizioni e lingue del paese. 

pedro sanchez
spagna
psoe
islam

