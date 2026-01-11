Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

La Fiorentina frena il Milan. Finisce 1-1 al Franchi con i viola che hanno sperato nella vittoria ma hanno subito il gol del pari rossonero al 90' sprecando poi il colpo del ko nel recupero. La squadra di Allegri non trova i tre punti ma sale comunque a 40 punti, mentre la formazione di Vanoli si porta a 14. Buona gara della squadra di Vanoli soprattutto nella ripresa con il Milan che non riesce a sfruttare le occasioni della prima frazione e poi riesce a riprendere la gara solo nel finale, rischiando come già successo con il Genoa di perderla. Il Milan perde ancora punti contro squadre nella seconda parte della classifica. Per la sfida del Franchi Vanoli rilancia Kean dal 1' con Gudmundsson e Parisi con Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo. Ampion turnover invece tra le fila del Milan. In attacco a far coppia con Pulisic ci sarà Fullkrug per la prima volta dall'inizio. In mezzo chance per Loftus-Cheek, Jashari e Ricci. Gara divertente con un primo tempo con diverse occasioni. La Fiorentina prevale nel possesso e nella manovra ma è il Milan a collezionare diverse occasioni pericolose. Finale con l'arrembaggio viola che si divora due occasioni colossali con la traversa di Brescianini al 96' da due passi e l'occasione di Kean al 97' con Maignan che in uscita disperata chiude lo specchio della porta e salva ancora il Milan.