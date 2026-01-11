Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

domenica 11 gennaio 2026
Serie A, la Fiorentina frena il Milan: finisce 1-1 al Franchi

1' di lettura

La Fiorentina frena il Milan. Finisce 1-1 al Franchi con i viola che hanno sperato nella vittoria ma hanno subito il gol del pari rossonero al 90' sprecando poi il colpo del ko nel recupero. La squadra di Allegri non trova i tre punti ma sale comunque a 40 punti, mentre la formazione di Vanoli si porta a 14. Buona gara della squadra di Vanoli soprattutto nella ripresa con il Milan che non riesce a sfruttare le occasioni della prima frazione e poi riesce a riprendere la gara solo nel finale, rischiando come già successo con il Genoa di perderla. Il Milan perde ancora punti contro squadre nella seconda parte della classifica. Per la sfida del Franchi Vanoli rilancia Kean dal 1' con Gudmundsson e Parisi con Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo. Ampion turnover invece tra le fila del Milan. In attacco a far coppia con Pulisic ci sarà Fullkrug per la prima volta dall'inizio. In mezzo chance per Loftus-Cheek, Jashari e Ricci. Gara divertente con un primo tempo con diverse occasioni. La Fiorentina prevale nel possesso e nella manovra ma è il Milan a collezionare diverse occasioni pericolose. Finale con l'arrembaggio viola che si divora due occasioni colossali con la traversa di Brescianini al 96' da due passi e l'occasione di Kean al 97' con Maignan che in uscita disperata chiude lo specchio della porta e salva ancora il Milan.

tag
serie a
milan
fiorentina

Espugnato il Bentegodi Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Il match delle 12 Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2

Bandiera bianca Inter-Napoli, Antonio Conte nei guai: chi perde a un passo dal big-match

ti potrebbero interessare

Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Serie A, la Lazio passa a Verona: merito di un autogol

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, cosa è successo dopo Seul: "Abbiamo modi diversi"

Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2

Parma in rimonta, colpo-salvezza a Lecce: finisce 1-2

Sinner-Alcaraz a Seul diventa un caso: "Mai più una cosa del genere"

Sinner-Alcaraz a Seul diventa un caso: "Mai più una cosa del genere"