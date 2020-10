Greta Thunberg si smentisce da sola: "Non mi occupo mai di politica, ma votate per Biden"

10 ottobre 2020 a

"Votate per Biden", l'appello arriva dall'attivista svedese Greta Thunberg, che così si schiera apertamente contro l'attuale presidente Usa Donald Trump. "Non mi occupo mai di politica dei partiti. Ma le imminenti elezioni americane vanno al di sopra e al di là di tutto questo - ha scritto su Twitter -. Dal punto di vista del clima, è qualcosa di molto lontano da ciò che è sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma, voglio dire, sapete... diavolo! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden". Il suo intervento però non sorprende. Tra la ragazza e il presidente non c'è mai stato feeling, come dimostrano i ripetuti messaggi incrociati affidati a Twitter. I due, infatti, hanno visioni del mondo completamente diverse. Basti pensare che alla 50esima edizione del Forum economico mondiale Trump definì gli ambientalisti, categoria cui appartiene Greta, "profeti di sventura".

