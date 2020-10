Brigitte Macron in auto-isolamento. Coronvirus, panico all'Eliseo a due passi dal presidente

19 ottobre 2020 a

Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, è in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva. Non ha sintomi, ma come prevede il protocollo, la moglie del presidente Emmanuel Macron si è messa in quarantena per una settimana. Il contatto con il contagiato, sintomatico, è avvenuto il 15 ottobre. Brigitte, quindi, mercoledì 21 ottobre non potrà essere presente alla Sorbona, alla cerimonia in memoria dell'insegnante decapitato a Parigi. L'uomo è stato ucciso dopo aver mostrato alcune caricature del profeta Maometto ai suoi studenti durante una lezione sulla libertà d’espressione. La premiere dame resterà in isolamento e "prenderà precauzioni anche nella sua vita privata", riferisce il suo entourage.

