Donald Trump fregato da un hacker, ecco qual è la sua password su Twitter: che imbarazzo...

23 ottobre 2020 a

a

a

Donald Trump è famoso anche per il massiccio utilizzo che fai dei social, tanto che per qualcuno potrebbe governare gli Stati Uniti soltanto a colpi di tweet. È quella infatti la piattaforma che è diventata il megafono del presidente, che però a quanto pare non presta la dovuta attenzione alle password che permettono l’accesso al suo profilo di Twitter da quasi novanta milioni di seguaci. L’hacker “etico” Viktor Gevers - che è un ricercatore olandese della cyber security - ha infatti messo a nudo la debolezza del sistema di sicurezza dell’account di Trump, al quale è riuscito ad avere accesso senza grossi problemi grazie alla tecnica del “guessing”. In pratica l’hacker ha indovinato la password grazie allo studio del personaggio e alla costruzione di combinazioni alfanumeriche riconducibili al presidente americano: è saltato fuori che la parola chiave era “MAGA2020”, ovvero lo slogan che caratterizza la campagna elettorale “Make America Great Again”. Gevers ha sostenuto di essersi limitato a navigare sul profilo di Trump senza toccare niente, pur avendo la possibilità di farlo: inoltre ha fatto notare che il presidente non ha mai attivato l’autenticazione a doppia chiave che appunto impedisce di mettere in atto la tattica del “guessing”. La Casa Bianca ha ovviamente smentito che ciò sia avvenuto, ma intanto Gevers pare che già nel 2016 avesse hackerato l’account di Trump.

Video su questo argomento "Me ne assumo le responsabilità". Trump, un pesante atto di accusa contro la Cina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.