Donald Trump contro Joe Biden, lo scenario: gli Stati Uniti si svegliano senza presidente? Un paese nel caos

03 novembre 2020 a

Il rischio di un'attesa molto prolungata per sapere chi avrà vinto le elezioni presidenziali in Usa tra Donald Trump e Joe Biden è concreto, soprattutto per effetto del coronavirus che ha dirottato gran parte degli elettori verso le votazioni anticipate, quelle per posta (da tempo nel mirino del presidente uscente). L'affluenza alle urne è da record, cento milioni di americani hanno votato in anticipo, molti con le schede affidate proprio al servizio postale. Solo 9 Stati su 50 prevedono di aver scrutinato il 98% delle schede entro il mezzogiorno di mercoledì. Ben 22 Stati riconoscono validità alle schede spedite per posta, anche se vengono consegnate dopo l'Election Day.

Trump e Biden, scrive Repubblica, si contenderanno i collegi elettorali per minuscole frazioni percentuali. Ma se non si dovesse avere la certezza dell'elezione, cosa può succedere? La legge impone ad ogni Stato di comunicare il vincitore del voto presidenziale entro l'8 dicembre. Se contestazioni e ricorsi impediscono a uno Stato di designare un vincitore, la parola passa al Congresso. Ma se Camera e Senato non hanno maggioranze omogenee, la palla torna ai singoli Stati e stavolta è il governatore di ogni singolo Stato chiamato in causa a decidere. L'interesse di tutti è di evitare di prolungare le cose fino all'8 dicembre. Ma uno degli scenari su cui punta Trump, che ha già minacciato ricorsi per brogli, è far decidere le assemblee legislative locali, che in molti Stati contesi hanno una maggioranza repubblicana.

Ma non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni dell'ultima ora, Trump sarebbe pronto addirittura ad auto-proclamarsi vincitore, e dunque presidente, se prima del definitivo spoglio dei voti per corrispondenza risultasse vincitore nei cosiddetti "swing-State", gli stati in bilico che avranno un peso decisivo in questa tornata elettorale. Insomma, sarà una lunghissima notte. E probabilmente una notte non basterà. Con il timore, che all'alba italiana, gli Stati Uniti siano di fatto piombati nel caso.

