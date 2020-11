Vienna, il messaggio di cordoglio di Papa Francesco: nessun accenno all'Islam, è ancora polemica

03 novembre 2020 a

a

a

La polemica corre in rete. A velocità della luce. Il tema è l'attentato terroristico a Vienna, cinque le vittime accertate e almeno 17 feriti. Un attacco di matrice islamica: il killer ucciso era un austriaco di origine albanese, noto ai servizi segreti locali, e simpatizzante dell'Isis. Inoltre, il governo ha confermato che si tratta di "terrorismo islamico". E la polemica corre in rete contro Papa Francesco, che proprio come in seguito all'attacco a Nizza della scorsa settimana, non usa la parola "islamico". Il Pontefice, infatti, su Twitter rivolge un pensiero alla capitale austriaca: "Esprimo dolore e sgomento per l'attacco terroristico a Vienna e prego per e vittime e i loro familiari. Basta con la violenza! Costruiamo insieme pace e fraternità. Solo l’amore spegne l’odio", conclude Papa Francesco. E anche stavolta, l'islam non viene citato.

"In compenso....". Socci, Bergoglio e la vergogna all'Angelus: silenzio sui cristiani massacrati, chi ha salutato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.