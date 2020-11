Joe Biden, l'accelerazione: Cnn, verso la vittoria. Donald Trump pronto a scatenare l'inferno?

04 novembre 2020 a

Non c’è ancora un vincitore delle elezioni presidenziali americane. Ma, forse, ci siamo vicini. Si è verificato lo scenario più temuto, ovvero quello dell’incertezza che potrebbe allungare per giorni la corsa alla Casa Bianca. Intanto i due contendenti hanno già iniziato a “suonarsele” a distanza: Donald Trump ha usato parole molto forti, dichiarando che i democratici stanno tentando di “rubare” la vittoria elettorale “che eravamo pronti a celebrare”: per questo il presidente attuale ha assicurato che si rivolgerà alla Corte Suprema, definendo una “frode” il conteggio dei voti. Dal suo canto Joe Biden ha fatto sapere che i suoi sono pronti a dare battaglia anche nei tribunali se davvero Trump arriverà a contestare il risultato elettorale.

Lo spoglio dei voti tra l’altro inizia ad essere indirizzato in maniera promettente verso il candidato democratico: stando agli ultimi dati della Cnn (aggiornati alle 15.20), Biden ha sorpassato Trump in Wisconsin (+0,6% al 95% dello scrutinio) e in Michigan (+0,2% al 90%, ma mancano ancora tanti voti dell’area di Detroit che è fortemente “blu”), mentre è in vantaggio in Nevada (+0,6% all’86%), Arizona (+5% all’82%) e Maine (+12,3% al 73%). Se dovessero essere confermati questi risultati, Biden arriverebbe a quota 271 voti elettorali e quindi vincerebbe matematicamente la corsa alla Casa Bianca.

D’altronde lo scenario si era delineato in maniera piuttosto chiara già nelle scorse ore: i dem hanno bisogno di vincere in Michigan e Wisconsin oltre che in Nevada, altrimenti verrebbe riconfermato Trump. L’ultimo aggiornamento sembra far ben sperare Biden, ma la partita resta ancora aperta e soprattutto c’è da scommettere che l’attuale presidente, se dovesse perdere in volata, sarebbe pronto a scatenare l’inferno, dopo averlo già ampiamente minacciato.

