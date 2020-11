Donald Trump sconfitto per "colpa" di Jo Jorgensen? La libertaria "no-vax" che gli ha preso i voti decisivi in Wisconsin

04 novembre 2020 a

“Donald Trump rischia di perdere le elezioni per colpa di Jo Jorgensen”. È il flash di Dagospia, che ha evidenziato un dato a dir poco curioso che potrebbe costare carissimo all’inquilino della Casa Bianca, che nelle ultime ore è passato in svantaggio nelle elezioni presidenziali americane. Lo sfidante Joe Biden è in vantaggio in Nevada, Michigan e Wisconsin: se dovesse essere confermata la sua vittoria in questi tre Stati chiave, allora sarebbe certo di superare i 270 voti elettorali che servono per essere eletti. Ma torniamo alla Jorgensen, la candidata del partito libertario che potrebbe essere una delle cause principali della sconfitta di Trump: no-vax e anti-Nato, la Jorgensen attinge voti proprio dallo stesso bacino del presidente in carica, diciamo quello più estremista (o ignorante, che dir si voglia).

Il suo milione e mezzo di consensi preso a livello nazionale non incide granché, ma per quanto riguarda il Wisconsin è tutta un’altra storia: qui Biden è in vantaggio di poco più di 20mila voti (scrutinio al 97%), quindi i quasi 40mila ottenuti dalla Jorgensen potrebbero rivelarsi fatali per Trump. Una vera e propria beffa che comunque non fermerà “The Donald” ad intraprendere una battaglia sul voto postale che, come ampiamente prevedibile, sta risultando largamente a favore dei democratici: il repubblicano ha già annunciato a più riprese che contesterà il risultato finale in caso di sconfitta e ha parlato di movimenti “molto strani”. Di certo è che queste elezioni non si risolveranno nel giro di poche ore, in un senso o nell’altro.

