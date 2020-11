Donald Trump, la consigliera spirituale Paula White: la "preghiera" contro Biden in cui scomoda Gesù, angeli e Madonna

05 novembre 2020 a

Donald Trump sembra ormai destinato alla sconfitta nelle elezioni presidenziali americane: Joe Biden è vicinissimo a raggiungere i 270 voti elettorali necessari per vincere la corsa alla Casa Bianca. Il Tycoon però sta preparando la battaglia legale a suon di milioni per provare a ribaltare nel più clamoroso dei modi un verdetto (non ancora ufficiale) che ha definito una “frode”, a causa di presunti brogli che si sarebbero verificati con i voti postali. Intanto nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo il video di Paula White, una predicatrice famosa per essere la (controversa) consigliera spirituale del presidente. Durante una convention ha condotto un’appassionata preghiera collettiva nel tentativo di garantire la rielezione a Trump: pur di scongiurare la vittoria di Biden sono stati scomodati Gesù, gli angeli e la Madonna. Come se le forze celesti potessero cambiare i voti dati dagli americani: ciò non toglie che le immagini della White, che sembrava quasi posseduta durante la sua esibizione a metà tra una cantilena e l’hip hop, hanno destato scalpore in tutto il mondo.

