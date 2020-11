Donald Trump, le emittenti tv interrompono la diretta del suo discorso: "Costretti a correggerlo"

06 novembre 2020 a

Donald Trump parla e i canali tv interrompono la trasmissione. È successo davvero nella scorsa notte, il 5 ottobre, quando il presidente uscente ha annunciato "brogli e corruzione, abbiamo le prove, la corruzione a Detroit e Philadelphia la conoscono tutti". Il riferimento era ai voti via posta che The Donald teme essere manomessi a favore dei democratici e, in particolare, dell'avversario Joe Biden. Così, la MSNBC, ma anche la ABC, CBS e NPR, hanno deciso di fermare la diretta.

"Biden non ha vinto". Trump censurato e pure sconfitto? Brogli, "un sacco di prove": qui viene giù la Casa Bianca

Le emittenti hanno definito le accuse del tycoon senza prove e prive di fondamento. "Ok - ha giustificato il gesto il giornalista della MSNBC, Brian Williams -. Eccoci di nuovo nella posizione insolita non solo di interrompere il presidente degli Stati Uniti, ma di correggere il presidente degli Stati Uniti". Peccato però che non ci sono prove neppure del contrario. Motivo, questo, per cui l'interruzione si è dimostrata semplicemente una volontà di fare campagna politica.

