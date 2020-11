Donald Trump, retromarcia di Fox News: "Non chiamate Biden presidente eletto", che succede ora

06 novembre 2020 a

“Non chiamate Joe Biden presidente eletto”: Fox News, una delle reti televisive più conservatrici, ha deciso di trattare con i piedi di piombo queste elezioni presidenziali americane che sono ormai giunte agli sgoccioli, almeno per quanto riguarda il conteggio dei voti. Gli strascichi invece saranno molto lunghi, dato che Donald Trump ha avviato numerosi ricorsi legali per verificare quella che lui ha definito una “frode elettorale”, della quale al momento però non vi è alcuna prova. Intanto Fox News ha dato indicazioni ai propri giornalisti di non riferirsi al candidato democratico in qualità di “presidente eletto” anche dopo che gli verranno attribuiti gli Stati chiave necessari al raggiungimento dei 270 voti elettorali e quindi la vittoria della corsa alla Casa Bianca. Anzi, al momento Biden è proiettato verso quota 306, avendo ribaltato la situazione in Pennsylvania e Georgia che, come da pronostico ha visto il voto postale essere largamente favorevole ai democratici. In ogni caso Fox News aspetterà che la situazione sia ben definita anche dopo le azioni di Trump prima di chiamare Biden “presidente”.

