Il tram deragliato? Ecco con chi era al telefono il conducente: clamorosa scoperta

Il 27 febbraio, alle 16.11, un Tramlink della linea 9 Atm a Milano è deragliato in viale Vittorio Veneto, all’angolo con via Lazzaretto (zona Porta Venezia), schiantandosi contro un palazzo e la vetrina di un ristorante. Il bilancio è stato drammatico: due morti – il 59enne Ferdinando Favia e il 49enne Okon Johnson Lucky – e oltre 50 feriti.Il conducente, il 60enne Pietro M., tranviere esperto in servizio da anni in Atm, è indagato per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. Lui ha sempre sostenuto di aver perso il controllo per un malore (sincope vasovagale), scatenato dal dolore a un alluce sinistro procuratosi mezz’ora prima aiutando un passeggero in carrozzina a scendere alla Stazione Centrale.
Le indagini della Procura di Milano (pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara), coordinate dalla polizia locale (guidata dal comandante Gianluca Mirabelli), puntano però a una distrazione come causa principale, non a un malore. Pietro M. era al telefono con un collega (comportamento vietato durante il servizio) per 3 minuti e 40 secondi, lamentando il dolore al piede. La chiamata è terminata meno di 4 minuti prima dell’impatto, con una discrepanza di soli 12 secondi (o meno) rispetto allo schianto. Questo colloca la conversazione vicinissima alla “fermata bruciata”, allo scambio non azionato e alla curva presa a velocità eccessiva, che ha causato il deragliamento.La difesa del tranviere aveva collocato la chiamata a maggiore distanza (6 minuti prima), ma gli accertamenti sul cellulare sequestrato e sulla timeline stanno smentendo questa versione.
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Ieri, con i carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, gli inquirenti hanno acquisito in sede Atm (Foro Bonaparte) numerosi documenti: stato di servizio di Pietro M. degli ultimi tre anni, atti di formazione, verbali di sorveglianza sanitaria, rapporti sui controlli di servizio sul “9” dal 2024, capitolato d’appalto del Tramlink (serie 7707), verifiche di messa in servizio, manutenzione, valutazione rischi (soprattutto sul “fattore umano”), accordi sindacali su videosorveglianza in cabina e regole interne sull’uso di telefoni mobili in guida.Le indagini proseguono per collocare con precisione la chiamata nella sequenza degli eventi e verificare se lo scambio e i sistemi di sicurezza (come il dispositivo “uomo morto”) abbiano funzionato correttamente, ma l’ipotesi prevalente resta l’errore umano da distrazione telefonica.