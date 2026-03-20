Sondaggio Mannheimer, quanto guadagna Meloni nella settimana del voto: un dato clamoroso

Giorgia Meloni cresce e lo fa a pochi giorni dal voto sulla riforma della Giustizia. Ospite di PiazzaPulita, Renato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio da lui realizzato. Risultato? Il gradimento nei confronti del presidente del Consiglio passa dal 37,5 al 41,4 per cento. Il tutto, è il dato più clamoroso, a distanza di sette giorni. Stessa sorte anche per la fiducia verso il governo. Quest'ultima passa dal 39,4 (11 marzo) al 41,6 (18 marzo).
Tra i leader, secondo i dati di Eumetra, al secondo posto per gradimento c'è Giuseppe Conte. Il numero uno del Movimento 5 Stelle ottiene il 38,6 per cento. Seguono Antonio Tajani (al 28,1) ed Emma Bonino (27,8 per cento). Al di là delle cifre, la rilevazione rappresenta un segnale positivo se si considera che il 22 e 23 marzo è alle porte. Quei giorni gli italiani saranno chiamati a votare proprio su una proposta del governo.
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Sul referendum l'esperto preferisce non sbilanciarsi su un risultato netto, legando l'esito soprattutto al livello di affluenza alle urne, in linea con quanto sottolineato anche da altri istituti demoscopici. "La campagna del No mobilita più di quella del Sì ed è molto politicizzata. Se andranno a votare in pochi, è più probabile che vinca il No", spiega Mannheimer, evidenziando inoltre come il confronto politico stia assumendo toni particolarmente accesi, spesso lontani dal merito della riforma.