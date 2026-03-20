Sondaggio Mannheimer, quanto guadagna Meloni nella settimana del voto: un dato clamoroso

Giorgia Meloni cresce e lo fa a pochi giorni dal voto sulla riforma della Giustizia. Ospite di PiazzaPulita, Renato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio da lui realizzato. Risultato? Il gradimento nei confronti del presidente del Consiglio passa dal 37,5 al 41,4 per cento. Il tutto, è il dato più clamoroso, a distanza di sette giorni. Stessa sorte anche per la fiducia verso il governo. Quest'ultima passa dal 39,4 (11 marzo) al 41,6 (18 marzo).

Tra i leader, secondo i dati di Eumetra, al secondo posto per gradimento c'è Giuseppe Conte. Il numero uno del Movimento 5 Stelle ottiene il 38,6 per cento. Seguono Antonio Tajani (al 28,1) ed Emma Bonino (27,8 per cento). Al di là delle cifre, la rilevazione rappresenta un segnale positivo se si considera che il 22 e 23 marzo è alle porte. Quei giorni gli italiani saranno chiamati a votare proprio su una proposta del governo.