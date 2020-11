Donald Trump rifiuta Biden presidente: "Pioveranno cause da lunedì. Nessun invito alla Casa Bianca", l'annuncio dal campo da golf

07 novembre 2020 a

a

a

Joe Biden sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato da tutti i network americani, che non hanno più alcun dubbio sull’esito delle elezioni presidenziali americane. “Sono onorato che sia stato scelto per guidare il nostro grande paese”, sono state le prime parole di Biden via Twitter, lo stesso social dove Donald Trump ha annunciato a più riprese che la questione non finisce qui. Decisiva la Pennsylvania, che è stata attribuita ai democratici, con quest’ultimi però che sono avanti anche in Nevada e Georgia che ancora sono considerate “too close to call”.

Da uno dei suoi campi di golf in Virginia, dove si è recato probabilmente per scaricare la tensione di questi giorni e la rabbia per quelle che considera “elezioni rubate”, Trump ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di ammettere la sconfitta. Non solo, il presidente ha annunciato che a partire da lunedì partiranno le battaglie legali per ribaltare l’esito del voto: i repubblicani hanno tempo fino all’8 dicembre, entro questa data dovranno essere concluse tutte le controversie, a partire da quelle sul voto postale che è ancora in fase di scrutinio in alcuni Stati. La deadline vale anche per il riconteggio dei voti, per le cause nei tribunali e per l’eventuale ricorso alla Corte Suprema.

“Tutti noi sappiamo perché Biden si sta affrettando a dichiararsi falsamente il vincitore, e perché i suoi alleati tra i media stanno lavorando così duramente per aiutarlo: non vogliono che la verità emerga”, ha dichiarato Trump in una nota ufficiale pubblicata dopo l’assegnazione della presidenza a Biden. “Queste elezioni non sono finite - ha aggiunto - non c’è stata alcuna certificazione ufficiale della vittoria di Biden, in nessuno Stato”. Inoltre al momento pare che l’amministrazione Trump non abbia in programma di invitare il democratico alla Casa Bianca per il tradizionale incontro fra il presidente uscente e il suo successore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.