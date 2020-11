Joe Biden nuovo presidente, l'attivista Van Jones reagisce così in diretta

07 novembre 2020 a

Joe Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ad annunciarlo l'emittente Cnn che a fine spoglio esulta affermando che il candidato democratico ha vinto in Pennsylvania e conquista così la Casa Bianca. Una notizia che ha scatenato la commozione in studio dell’attivista e scrittore Van Jones.

In America però - a detta dei repubblicani - la partita è apertissima. Donald Trump, presidente uscente, ha annunciato di voler fare ricorso alla Corte Suprema per i voti postali a favore del dem. Con i voti legali, ribadisce il tycoon, sarebbe stato certamente riconfermato alla Casa Bianca. Per questo Trump ha tutte le intenzioni di andare a fondo della questione.

