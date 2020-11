Donald Trump non concede la Casa Bianca a Joe Biden: "Ho vinto io, 71 milioni di voti legali"

07 novembre 2020 a

“Agli osservatori non è stato permesso di entrare nei seggi. Io ho vinto le elezioni, ho avuto 71 milioni di voti legali”. La rabbia di Donald Trump è letteralmente esplosa su Twitter, dove ha inviato un messaggio scritto tutto in maiuscolo che è stato immediatamente contestato dal social per mancanza di prove su una presunta “frode elettorale”. “Brutte cose sono successe quando ai nostri osservatori non è stato permesso di controllare - ha aggiunto Trump - mai successo prima, Milioni di schede per votare per posta sono state mandate a gente che non le aveva mai chieste”. Pochi minuti dopo ha ribadito il concetto con un altro tweet, decisamente più sintetico: “71 milioni di voti legali, mai così tanti per un presidente in carica”.

Lo spoglio però dice che Joe Biden ne ha ottenuti 3 milioni in più e soprattutto ha superato largamente la soglia dei 270 voti elettorali necessari per la presidenza. I nuovi tweet polemici sono arrivati dopo che Trump ha speso la mattinata giocando a golf in Virginia: ha fatto ritorno alla Casa Bianca alle ore 15.13 (americane), dopodiché ha ripreso la sua battaglia sui presunti brogli elettorali, confermando di essere determinato a non riconoscere la sconfitta. Intanto però Biden si sta preparando a tenere il primo discorso da 46esimo presidente degli Stati Uniti: la sua conferenza è attesa intorno alle 2 del mattino (italiane); su Twitter aveva rotto il ghiaccio affermando di sentirsi “onorato” di essere stato scelto “per guidare il nostro grande paese”.

