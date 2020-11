Donald Trump, conferenza stampa con Giuliani al Four Seasons: non è l'hotel, ma il garage di una ditta di giardinaggio

08 novembre 2020 a

a

a

Ma che sta succedendo dalle parti di Donald Trump? Il presidente uscente degli Stati Uniti non molla, non riconosce la vittoria al democratico Joe Biden e annuncia una lunga battaglia legale per il riconteggio dei voti contro i brogli a suo dire avvenuti la notte dello scrutinio. Su Twitter, Trump ha annunciato per l'occasione una conferenza stampa con i suoi legali, guidati da Rudolph Giuliani, convocata al prestigioso ed extra lusso Four Seasons di Philadelphia. Poi però la location è cambiata in fretta e furia: lo staff di Trump ha virato su una più modesta ditta di giardinaggio nei sobborghi di Philadelphia, con lo stesso nome del celebre hotel. Giornalisti spiazzati e, immaginiamo, anche Giuliani. Peraltro, a fianco del garage-ditta c'è una libreria per adulti.

L'ex sindaco e la bionda in hotel, "mano sui genitali". Tutto ripreso dalla telecamera nascosta: uno scandalo clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.