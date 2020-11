Donald Trump, la first lady Melania: "Accetta la sconfitta", pressing asfissiante del suo "cerchio magico"

08 novembre 2020 a

“Anche Melania Trump si è unita al coro del ‘cerchio magico’ del presidente che sta cercando di convincerlo ad accettare la sconfitta e a riconoscere la vittoria di Joe Biden”. È l’indiscrezione che arriva dai principali network americani, che citano fonti informate delle conversazioni in corso alla Casa Bianca, dove Donald Trump continua a lanciare tweet al vetriolo che insistono sulla sua convinzione di “elezioni rubate” tramite voti postali che sarebbero “illegali”. Una linea che però sta diventando sempre meno sostenibile perché non è finora emerso lo straccio di una prova: per questo ora anche la first leady starebbe provando a far pesare la sua opinione, dopo aver deciso di rimanere in silenzio in una giornata cruciale come quella di ieri.

Chi infatti si aspettava un suo intervento in pubblico è rimasto deluso: Melania non ha riconosciuto la vittoria di Biden ma allo stesso tempo non ha sostenuto la battaglia legale del merito, che non condividerebbe minimamente. Non mancano però i fedelissimi che continuano a sostenere il presidente, che è uno davvero difficile da convincere quando si mette in testa una cosa: la sua campagna continua a ribadire che l’elezione è tutt’altro che finita, dato che da lunedì si sposterà nelle aule di tribunali. Ma in assenza totale di prove tutto è destinato a finire in una perdita di tempo inutile e anche piuttosto costosa, per questo anche Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, gli sta suggerendo di tenere un discorso per concedere la vittoria al presidente eletto Biden.

