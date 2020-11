Donald Trump, causa alla Pennsylvania e l'audio rubato del funzionario: "Chi abbandona la barca perde il posto di lavoro"

10 novembre 2020 a

Donald Trump fa causa al segretario di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar. Nel mirino il sistema di conteggio dei voti per posta, che sarebbe stato meno rigoroso di quello dei voti in persona. Si tratta di un'accusa di violazione della Costituzione, che lascia presagire l'intenzione della campagna di Trump di portare il caso davanti alla Corte Suprema. La battaglia con l'avversario dem Joe Biden, quindi, è solo all'inizio. "Le elezioni non sono finite - ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany -. E al contrario dei nostri avversari noi non abbiamo niente da nascondere". Intanto, il ministro della Giustizia americano William Barr ha autorizzato il Dipartimento di giustizia a indagare su "accuse rilevanti" di frode elettorale. Lo riporta l'Associated Press. Le indagini possono essere avviate "se ci sono accuse di irregolarità chiare e apparentemente credibili. Irregolarità che, se riscontrate realmente, potrebbero potenzialmente impattare sul risultato elettorale di un singolo Stato", ha dichiarato Barr.

E infine c'è un audio rubato: chi abbandona la barca ora rischia il posto di lavoro e il suo futuro professionale. Questo sarebbe stato l'avvertimento degli alti funzionari dell'amministrazione Trump al personale del governo federale americano. Lo riportano il sito Axios e il Washington Free Beacon. La direttiva sarebbe emersa da un audio rubato durante una conference call con lo staff dell’Usaid, l’agenzia federale per lo sviluppo internazionale. "Dovete giocare fino al fischio finale che ancora non è arrivato. Le elezioni sono ancora in corso e il Collegio elettorale non ha ancora votato. Non c’è alcuna transizione in corso", questo il messaggio arrivato dall'alto, da un funzionario dell'amministrazione. E poi una minaccia rivolta a chi pensa già a cercare un nuovo lavoro: "Attenzione, perché Washington alla fine è davvero una piccola città".



