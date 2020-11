Il nostro pasticcio sulla "casella tolta a Biden": ci scusiamo per l'errore con la Cnn e con i lettori

12 novembre 2020 a

Ieri, mercoledì 11 novembre, Liberoquotidiano.it ha pubblicato un articolo dal titolo "Donald Trump, i repubblicani sperano ancora: La Cnn ha tolto l'Arizona dalla casella di Biden". Nell'articolo si faceva riferimento a un tweet, condiviso da Alberto Bagnai, che dava conto di quanto diffuso dall'analista e consulente economico-finanziario, Andrea Mazzalai, il quale commentava: "Oooops! Come mai la CNN ha tolto l’Arizona dalla casella Biden?". La CNN ha però smentito qualsiasi "retromarcia" sulla casella, semplicemente perché l'emittente "non ha mai attribuito alcun vincitore presidenziale all'Arizona". Ovviamente, ci scusiamo per l'errore e per non aver verificato la notizia.

