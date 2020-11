Donald Trump, il segno del tracollo: occhio ai capelli, come si presenta in conferenza stampa

14 novembre 2020 a

a

a

Un dettaglio. Una curiosità. Che sembra dirla lunga su come se la passi Donald Trump, sconfitto al voto negli Stati Uniti da Joe Biden. Un verdetto che non vuole riconoscere e contro il quale promette ancora di dare battaglia. Insomma, una sconfitta che gli sta pesando e bruciando tantissimo. Ed eccoci al dettaglio: i capelli. Addio al biondo canarino che ha sempre sfoggiato. Negli ultimissimi giorni, il presidente uscente sfoggia un inedito grigio platino, che ha mostrato per la prima volta all'incontro con la stampa in cui ha risposto circa la sua amministrazione della pandemia da coronavirus. Un signorile grigio argento: nuovo look, tinta da rifare oppure un segno dello stress fisico? Un picco, ma curioso, mistero.

"Ormai non si può". Trump, prima ammissione di sconfitta: la mossa dei legali in Arizona

