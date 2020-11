Joe Biden batte Trump in Arizona: 11mila voti, niente riconteggio. Verdetto finale: 306 a 232

13 novembre 2020 a

a

a

Anche la Cnn incorona Joe Biden in Arizona: il riconteggio dei voti vede vincere il candidato democratico, neo presidente degli Stati Uniti, per soli 11mila voti. Lo 0,3% di vantaggio sul presidente Donald Trump blinda il successo nella storica roccaforte repubblica, che per statuto vieta il riconteggio se lo scarto tra gli sfidanti è superiore allo 0,1 per cento. GIà nella notte elettorale, Ap e Fox avevano assegnato lo Stato a Biden, che nelle ultime ore registra il successo definitivo anche in Georgia, mentre Trump si prende la North Carolina.



"A tutti, tranne che a Giuseppe Conte". Premier umiliato a tempo record da Joe Biden: per l'Italia si mette malissimo

Con questi risultati, si fissa il punteggio finale dei grandi elettori:: 306 per Biden contro 232 per Trump, esattamente l'inverso di quanto accaduto nel 2016 (quando fu Hillary Clinton a fermarsi a 232). Per Biden è risultata decisiva la vittoria in Stati in cui 4 anni fa aveva prevalso Trump, come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Dalla Casa Bianca, però, non sembra esserci ancora intenzione di riconoscere al democratico il successo. "Il 20 gennaio Trump parteciperà al suo insediamento", ha spiegato a Fox Business Kayleigh McEnany, portavoce del presidente. Difficile, su queste basi, che nelle prossime ore ci sia una forma di riconoscimento da parte del tycoon.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.