Kate Middletone e William d'Inghilterra, il grave lutto: "Era al centro della nostra famiglia", lacrime reali

Grave lutto per i reali William e Kate. I duchi di Cambridge hanno annunciato su Instagram la scomparsa del loro affezionato cane di nome Lupo. Si trattava di un cocker spaniel, che ha vissuto con loro per ben 9 anni, partecipando a ogni evento della famiglia. "Purtroppo lo scorso fine settimana è morto il nostro caro cane, Lupo. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà tantissimo", questo il messaggio lasciato dalla coppia sui social. Lupo era stato regalato ai duchi nel 2011, poco dopo le nozze, dal fratello di Kate, James Middleton. Anche quest'ultimo, infatti, ha voluto ricordare Lupo pubblicando una sua foto. Il cane era il figlio della sua cagnolina, Ella, e ricorda quanto tutti gli fossero legati.

Lupo era parte integrante della royal family, tanto da rientrare anche nelle foto ufficiali dopo la nascita del principino George. Anzi, stando ad alcuni tabloid inglesi, sarebbe stato proprio Lupo a scegliere il nome del primogenito di William e Kate. Secondo il Sun, la coppia, indecisa sul nome da dare al bambino, avrebbe sparso sul pavimento alcuni pezzi di carta con su scritti i nomi scelti e Lupo si sarebbe soffermato in maniera insistente proprio sul nome di George.

