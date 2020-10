Kate Middleton, lo sfregio alla Regina Elisabetta: "Io non vengo", il giorno in cui tutto stava per crollare

07 ottobre 2020 a

a

a

Kate Middleton ha dato un due di picche alla regina Elisabetta. E'successo nel 2006: la sovrana aveva invitato la compagna di suo nipote, il principe William, a trascorrere il Natale nella sua storica residenza di campagna Sandringham, nella contea di Norfolk. Ma Kate, all'epoca 24enne, rifiutò. E lo fece per un motivo ben preciso: non era ancora sposata con il duca di Cambridge. Era legata a lui già da diversi anni, ma al dito mancava ancora il famoso anello con zaffiro. A rivelare il retroscena è lo storico Robert Lacey nel suo ultimo libro sulla famiglia reale, "Battle of Brothers".

"Fermiamo il matrimonio". A chi chiese aiuto William per boicottare le nozze di Harry e Meghan: uno sfregio inaccettabile

La futura duchessa di Cambridge, quindi, non voleva passare le feste con la royal family senza essere fidanzata. Avrebbe accettato l'invito soltanto dopo l'ufficializzazione della relazione. E infatti la sua prima apparizione a Sandringham per le vacanze di Natale risale al 2011, otto mesi dopo che lei e il principe si sono sposati all'Abbazia di Westminster. Il biografo britannico, che lavora come consulente per la serie Netflix "The Crown", affronta nel suo libro anche la rottura di William e Kate con i duchi di Sussex, Harry e Meghan, che hanno rinunciato allo status di reali "senior" e vivono adesso in California.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.