Regina Elisabetta, la famiglia reale cade a pezzi? "Terapia di gruppo", voci sulla decisione estrema. E Meghan Markle...

05 novembre 2020 a

Una terapia di gruppo per risolvere i problemi di famiglia. E' questa la soluzione cui avrebbe pensato la regina Elisabetta per cercare di calmare gli animi all'interno della Royal Family. Secondo l'indiscrezione, lanciata dal magazine australiano New Idea, la sovrana avrebbe organizzato una “riunione d’emergenza” da tenere durante le vacanze di Natale. Stando alle voci, parteciperanno il principe Carlo e i fratelli William e Harry con le rispettive mogli, Kate e Meghan. Lo scopo dell'incontro, quindi, è quello di mettere un punto ai litigi con l'aiuto di un professionista, che possa indirizzare il gruppo di reali verso un chiarimento collettivo.

"Sessismo". Meghan Markle, indiscrezione-terremoto: le pesantissime accuse dietro la rottura con la Regina Elisabetta

Tra i problemi da risolvere c'è in primis il cattivo rapporto tra i due figli di Lady Diana, che ormai hanno preso strade diverse. Secondo indiscrezioni, William non riuscirebbe a comprendere le scelte di vita di Harry, che si è allontanato dalla famiglia per trasferirsi negli Usa con la moglie. Ma neanche il principe Filippo risparmia critiche al nipote e soprattutto a Meghan Markle. E infine la regina Elisabetta sarebbe addirittura furiosa per il comportamento di Harry, in particolare per il tradimento di tradizioni secolari, come la neutralità in politica. Senza contare poi il rapporto difficile tra le due duchesse, Kate e Meghan. Tuttavia, sono ancora molti i dubbi sull'ipotetica terapia di gruppo. Soprattutto perché, secondo i tabloid, i duchi di Sussex non avrebbero alcuna intenzione di spostarsi nel Regno Unito a Natale. Ma nulla esclude che i due partecipino in maniera virtuale, attraverso videoconferenza.

