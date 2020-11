Kate Middleton, "un messaggio segreto alla Regina Elisabetta": in pubblico così, il dettaglio compromettente

13 novembre 2020 a

Kate Middleton avrebbe mandato un messaggio segreto alla Regina Elisabetta attraverso un dettaglio nel suo abbigliamento, un paio di orecchini. In occasione del Remembrance Day, infatti, la moglie del principe William ha indossato degli orecchini in diamanti e perle, che appartengono alla Sovrana. Un omaggio a Sua Maestà, quindi. Ma anche un messaggio implicito: secondo gli osservatori reali, la Middleton - dopo la malattia di William, che ha contratto il Covid ad aprile - ha voluto ribadire alla Regina e ai cittadini inglesi che lei e il marito ci sono e sono pronti a prendersi le loro responsabilità se necessario. L'ultima volta che la duchessa di Cambridge ha indossato quegli orecchini risale alla nascita del terzogenito Louis. Mentre per la Regina Elisabetta l'ultima volta risale al 2012 per le celebrazioni del Giubileo di Diamante.

