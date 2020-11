Donald Trump e la "Pennsylvania sospesa", Libero e la bufala rilanciata da Rudy Giuliani: ci scusiamo con i lettori

26 novembre 2020 a

"L'osservatorio Real Clear Politics toglie la Pennsylvania a Biden: "Elezione sospesa". L'11 novembre Liberoquotidiano.it titola così la notizia, rilanciata su Twitter da Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e stratega di Donald Trump nell'ultima campagna presidenziale Usa. Ma quella notizia era una bufala e ce ne scusiamo con i lettori.



Secondo quanto riportato da Giuliani e da molti altri utenti Twitter, il sito di analisi politica indipendente Real Clear Politics, nella delicata fase del riconteggio dei voti in Pennnsylvania, avrebbe "tolto" lo Stato assegnato al democratico Joe Biden la notte del voto, rendendolo "incerto". Da qui la "sospensione" del verdetto elettorale, sintesi giornalistica forse brutale. Ma il problema è un altro: a Giuliani ha risposto, sempre via Twitter, Tom Bevan, co-fondatore e presidente di Real Clear Politics, definendo quando scritto da Giuliani "falso". "We never called Pennnsylvania and nothing has changed", scrive Bevan. Traduzione: Real Clear Politics non aveva mai assegnato la Pennsylvania a Biden o a Trump, a differenza da quanto fatto qualche giorno prima da Cnn, Fox News e Associated Press. Porgiamo nuovamente le nostre scuse ai lettori.

