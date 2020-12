Bruxelles, ammucchiata e droga chiusi in un locale. Blitz della polizia, terremoto "spinto": c'è anche un famoso politico...

01 dicembre 2020 a

a

a

La polizia di Bruxelles ha multato 25 uomini perché avevano violato le regone anti-Covid riunendosi in un bar, visto che la chiusura degli esercizi commerciali è prevista anche in Belgio. Il bello che in quel locale si stava consumando una orgia bella e buona. Le forze dell'ordine hanno multato tutti i presenti alla particolare festa: tra cui molti diplomatici e un eurodeputato che ha tentato anche la fuga e che una volta fermato ha avuto poi il coraggio di invocare l'immunità parlamentare. Non è stato specificato a quale gruppo politico appartenesse, ma lo scandalo a Bruxelles è già scoppiato.

Dal sito dell'ambasciata italiana si arriva a quello di scambisti e ragazze nude: clamoroso disastro, vedere per credere

La polizia ha anche scoperto che durante l'orgia si stavano consumando anche molte sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno così bloccato tutto e cominciato ad indentificare le persone presenti. Per tutti i partecipanti è scattata una multa anti-Covid, ma sono partite anche le denunce per la presenza delle sostanze stupefacenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.