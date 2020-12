Regina Elisabetta derubata a Buckingham Palace, suicidio prefetto: vende tutto online, il fesso beccato a tempo record

03 dicembre 2020 a

La regina Elisabetta è stata derubata da uno dei suoi fedelissimi. Come riporta la Bbc, il membro dello staff sotto accusa avrebbe messo in vendita su Ebay tutti i cimeli portati via alla sovrana. La polizia londinese ha indagato per capire di chi si trattasse e alla fine è venuto fuori il nome del ladro. Si chiama Adamo Canto ed è originario di Scarborough, nel North Yorkshire. Lavora per Sua Maestà da ben cinque anni e, di solito, si occupa della ristorazione. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, però, gli sono state affidate anche altre mansioni. La regina, infatti, non può entrare in contatto con troppi membri dello staff causa Covid, dunque si è preferito ridurre gli inservienti e affidare loro più compiti. Ecco perché Adamo Canto aveva iniziato ad occuparsi anche della pulizia delle stanze della dimora di Elisabetta. Così ha avuto accesso a tutti i cimeli più preziosi della sovrana. In particolare, agendo indisturbato nella tenuta, avrebbe rubato diversi oggetti che erano stati regalati alla regina, come le foto autografate dai duchi di Sussex e dai duchi Cambridge, un album di foto che è stato realizzato durante la visita dell’ex presidente Trump nel Regno Unito e due medaglie preziose.

Secondo quanto riporta la stampa inglese, gran parte della refurtiva sarebbe stata individuata negli alloggi della Royal Mews. Mentre le medaglie sono state trovate in vendita sul web al modico prezzo di 500 sterline. In totale, pare che il ladro abbia messo in vendita ben 37 articoli, che avrebbero fruttato un guadagno di 7741 sterline. Il contenzioso si è già spostato in Tribunale: il giudice incaricato del caso ha rinviato a giudizio Adamo Canto per furto aggravato, ma ha disposto la libertà su cauzione.



