Christine Fang, la sexy-spia cinese: ecco chi si è portata a letto e cosa ha scoperto, terremoto negli Stati Uniti

11 dicembre 2020 a

a

a

Una sexy spia per carpire informazioni riservate di Stato. È la storia di Christine Fang, la giovane venuta dalla Cina che grazie alle sue doti da seduttrice faceva cadere ai suoi piedi politici e non solo. Tra le prede di Fang Fang, soprannome con cui si faceva chiamare dalle sue prede, i rappresentanti della California Eric Swalwell e Ro Khanna e il rappresentante delle Hawaii Tulsi Gabbard. Ma non finisce qui, perché la lista dei personaggi pubblici scivolati nella "trappola" amorosa della bella Christine è lunga e comprende anche due sindaci del Midwest con cui ha intrattenuti per anni "relazioni sessuali o romantiche".

"Materiale per la guerra biologica". Il report incastra la Cina: spionaggio in Belgio, i segreti medici "trafugati"

La spia, come racconta La Stampa, era diventata un pilastro degli eventi politici della Bay Area, raccogliendo fondi e catalizzando donatori. "Era ovunque - racconta ad Axios Raj Salwan, attuale membro del consiglio comunale di Fremont -. Era una studentessa attiva. Sono rimasto sorpreso di come conoscesse così tanti politici". Secondo funzionari dell'intelligence americani Fang avrebbe agito come agente del ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. A lei infatti gli agenti Usa sono arrivati attraverso un'indagine su un altro sospetto 007 cinese che lavorava come diplomatico presso il consolato di San Francisco. La coppia - è l'ipotesi più plausibile - avrebbe cercato di raccogliere informazioni politiche e condurre operazioni di influenza. Una prassi più volte denunciata dagli Stati Uniti, Donald Trump in primis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.