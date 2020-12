Melania Trump, "lo ha già fatto". Non solo soldi, indiscrezione pesantissima: con Donald finisce malissimo?

11 dicembre 2020 a

a

a

Indiscrezioni dalla Casa Bianca, dove Donald Trump, al di là delle dichiarazioni pubbliche, si sarebbe rassegnato all'idea di lasciare la residenza al prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Indiscrezioni che riguardano anche Melania Trump, che di lasciare la Casa Bianca non vedrebbe l'ora, tanto da aver già iniziato a fare le valigie. "Vuole solo tornare a casa", rivela una fonte anonima alla Cnn, riferendosi alla first-lady. Ma non solo. Si scopre anche che Melania, "con discrezione", avrebbe chiesto a un consigliere se, dal prossimo 20 gennaio in poi - giorno del cambio alla presidenza - ci saranno dei fondi a sua disposizione. Scoperta forse amara, per Melania: "solo" una pensione da 20mila dollari al mese che incasserebbe soltanto in caso di morte del marito, Donald.

Video su questo argomento Melania Trump, l'ultima (triste) volta alla Casa Bianca: cavalli e carrozza, consegna amara

Dunque, Melania Trump dovrà far conto "soltanto" sul patrimonio di famiglia. E così starebbe ispezionando opere d'arte, mobili e oggetti personali che saranno trasferiti nelle loro abitazioni. Nel dettaglio, deve decidere quali oggetti andranno in deposito e quali invece verranno spediti all'attico della Trump Tower, New York, oppure nella residenza estiva di Mar-a-Lago. Insomma, Melania guarda al futuro. Pensa ai denari. Non vede l'ora di uscire dalla Casa Bianca. E, chissà, magari anche di affrancarsi da Donald Trump...



Questo tacchino salva il matrimonio? Dietro al pennuto, l'impensabile gesto di Melania Trump alla Casa Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.