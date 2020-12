Tanja Babich, "non ne ho bisogno ma indosso questi occhiali": perché il gesto della conduttrice Usa fa il giro del mondo

12 dicembre 2020 a

a

a

Nelle ultime ore è diventata popolare in tutto il mondo Tanja Babich, conduttrice di Abc Chicago. Il motivo è molto più banale e semplice di quello che si può pensare, e forse proprio per questo ha fatto notizia un po’ ovunque: l’anchor-woman del network statunitense ha lasciato di stucco gli spettatori presentandosi in diretta con un paio di occhiali. Niente di strano, se non fosse che non li aveva mai portati e che tuttora non ne ha la necessità: il motivo lo ha spiegato lei stessa ed è di forte impatto sociale. “Prima di andare - ha dichiarato in chiusura di trasmissione - voglio ringraziare molti di voi che hanno notato che portavo gli occhiali. Qualcuno mi ha chiesto il perché: questa settimana ho scoperto che mia figlia non vuole andare a scuola con gli occhiali perché ha paura di quello che possono dire o pensare di lei i suoi compagni. Così ho deciso di fare un gesto di solidarietà e indossarli almeno una settimana per ribadire che quello che gli altri dicono o pensano di te non ti riguarda. Sii te stessa in modo autentico e senza rimorsi, il resto si metterà a posto da solo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.