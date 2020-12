Coronavirus mutato nel Regno Unito e nuovo lockdown, "contagio molto più rapido"

15 dicembre 2020 a

Dopo due settimane dalla fine del lockdown nazionale, Londra tornerà al livello più alto di restrizioni: è di nuovo in lockdown. Colpa della crescita dei contagi ormai fuori controllo: colpa di una "nuova variante del virus", individuata dagli scienziati e che si propaga molto più velocemente di prima. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock ha cercato di rassicurare che non c'è al momento "niente che suggerisca" che questa variante possa causare sintomi più gravi o che non risponderà ai vaccini.

"Una nuova e più veloce variante del virus". Covid, la scoperta che terrorizza il mondo scientifico

Secondo l'Oms, è "comune che si registrino simili mutazioni e per ora non ci sono evidenze che questa nuova variante si comporti in modo diverso". Il timore è che questa ondata nuova variazione possa arrivare anche in Italia. Nessuno sa niente in merito, ma la preoccupazione tra gli esperti rimane tale. Per l'economia il nuovo lockdown di Londra è una brutta botta: a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro potrebbero saltare soprattutto in quei settori che più avevano sofferto a causa dei lockdown e che non erano mai riusciti a riprendersi, scrive il Corriere della Sera. La preoccupazione rimane comunque alta, ma questa nuova variazione sembra non allarmare troppo neanche i nostri esperti. "Non mi sorprende che questo virus vada incontro a mutazioni. Ne sono già state isolate centinaia e nessuna ha evidenziato conseguenze sul piano clinico, nel senso che non ha cambiato in peggio o in meglio la malattia. Dunque non siamo allarmati dalla notizia, spiega sempre al quotidiano di via Solferino Arnaldo Caruso, presidente della società italiana di virologia.

