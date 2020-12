Regina Elisabetta, il discorso di Natale non è stato registrato: "Cosa c'è dietro", la voce agita il Regno Unito

16 dicembre 2020 a

Tutto pronto per il discorso natalizio della Regina Elisabetta, che però non è stato ancora registrato. Il motivo? Secondo il Sun, la Sovrana sta aspettando l’esito delle trattative commerciali nell’ambito della Brexit, estese fino al 31 dicembre prossimo. Una ragione puramente politica, dunque. Sua Maestà vuole presentare alla sua nazione un discorso aggiornato anche all’ultimo minuto. Quello di quest’anno, secondo i media locali, sarà uno dei videomessaggi più importanti registrati da Elisabetta. Parlerà ovviamente della pandemia da Covid-19, dell’emergenza sanitaria, delle difficoltà che tutti i Paesi stanno vivendo in questo momento. Una fonte ha confidato al Sun che la Regina “ha già scritto un lungo messaggio personale ed emotivo da leggere ai sudditi, ma potrebbe ancora apportare modifiche”.

