Deborah Birx, la responsabile della task-force coronavirus costretta a dimettersi: scandalo alla Casa Bianca, per questa foto

Un pranzo è costato caro a Deborah Birx. La responsabile della task force contro il coronavirus della Casa Bianca è stata costretta alle dimissioni. La Birx era finita nell'occhio del ciclone per aver organizzato un affollato pranzo in famiglia nel Delaware. La 64enne, alla Casa Bianca sin dall'amministrazione Reagan, mai avrebbe immaginato quanto accaduto. "Sono stata travolta da questa esperienza. È stata molto difficile per la mia famiglia", ha dichiarato in un'intervista all'emittente Newsry rilanciata dal Messaggero.

Alla Birx non rimane che "aiutare" l'insediamento della nuova Amministrazione dopo la vittoria di Joe Biden "e poi lascerò". Agli americani non era andato giù l'appello fatto dall'esperta poco prima del giorno del Ringraziamento. Per l'occasione la Birx invitava i cittadini a limitare i festeggiamenti ai soli componenti del nucleo famigliare più ristretto. Un messaggio che non ha fatto suo. La stessa domenica infatti la responsabile anti-Covid ha organizzato un pranzo per tre generazioni di due nuclei familiari diversi. Da che pulpito. E insomma, lei che sperava nella conferma con Biden, costretta a mollare prima del tempo.

