Regina Elisabetta in tv così per il discorso di Natale: "Vuole sfanc*** il 2020", il dettaglio che scatena Dagospia

Un anno orribile, anche per la Regina Elisabetta, e non lo ha certo nascosto nel consueto discorso di Natale. Parole rivolte ai medici e agli infermieri che, nel 2020, hanno lottato contro la pandemia, quel coronavirus che ha fatto emergere "uno spirito indomabile", assicura la sovrana. Nel messaggio, trasmesso sui social, Elisabetta, 94 anni, ha parlato di "tempi difficili e imprevedibili". E ancora, ha aggiunto: "Per molti questo periodo dell'anno sarà tinto di tristezza. Alcuni piangono la perdita dei loro cari, altri la lontananza da amici e familiari, tenuti lontani per sicurezza, quando le persone a Natale vogliono un semplice abbraccio o una stretta di mano". Infine, ha concluso sottolineando che "se sei tra queste persone non sei solo. Lascia che ti assicuri i mie pensieri e le mie preghiere". Toni tristi, tentativi di destare la speranza. E Dagospia ha notato un dettaglio relativo all'abito, quel viola che la dice lunghissima: "Pure la Regina vuole sfanc*** questo annus horribilis - titola Dago: per il discorso di Natale opta per un funereo viola", conclude.

