Fiorello-Dagospia, volano stracci: "Cialtrone", "Leggi qui..."

Volano stracci tra Dagospia e Rosario Fiorello, dopo che il sito di Roberto D'Agostino ha accusato lo showman siciliano di fare quel che gli pare in Rai. "Sono due giorni che cucina nella sua stanzetta di via Asiago, anche se è vietato dalle regole aziendali - aveva scritto Dago -. Fiorello aveva anche pubblicato una storia su Instagram ma poi l'ha rimossa. Forse qualcuno gli ha fatto notare che non può spadroneggiare come gli pare...".

La risposta dello showman non è tardata ad arrivare. In diretta su Radio2 con La Pennicanza, ha replicato: “Il giornalista cialtrone non è stupido, è cialtrone. Cioè è intelligente, ma non è stupido, è cialtrone, quindi fa finta di non capire, e dice 'Perché non si può cucinare in Rai?'. Perché vigono le regole antincendio, no? E allora io gli dico al cialtrone, che non so manco chi è: 'A cialtrone, ma non vedi che c’è il fornelletto a induzione? Quindi sei cialtrone'".